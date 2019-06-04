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Эксперт перечислил главные особенности МиГ-35 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны России
В МиГ-35 применены совершенно новые технологии, но при этом он сохранил преимущества своих предшественников
Недавно американский журнал The National Interest назвал российский МиГ-35 достойным конкурентом американскому истребителю пятого поколения F-35.
По мнению авторов материала, российский самолет поколения «4++» сохранил все преимущества своих предшественников, но при этом в нем применены совершенно новые технологии.
Военный обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов рассказал, какие именно особенности делают МиГ-35 уникальным истребителем и почему он ничем не уступает американскому самолету пятого поколения.
«Во-первых, МиГ-35 теперь не очень зависит от земли — на машине применены системы спутникового ориентирования и спутникового наведения. В новой конструкции используется большое количество композитных материалов. За счет специальных покрытий машина стала малозаметной. МиГ-35 получил и так называемого компьютерного пилота-ассистента, который подсказывает летчику обстановку в воздухе, парирует случайные ошибки и отслеживает дополнительные цели. К тому же, у нового МиГа появились модернизированные двигатели, новые системы кругового поиска и обнаружения противника на большом расстоянии, новые узлы крепления вооружения и расширилась сама гамма применяемого оружия — новый МиГ работает теперь не только по земле и по воздуху, но и по морским целям», — отметил Самолетов.
МиГ-35, по словам военного эксперта, оснащен еще и системами искусственного интеллекта, позволяющими не только видеть, но и распознавать и классифицировать обнаруженные цели, предлагая пилоту применить то или иное вооружение, имеющееся на борту. При этом, добавил Самолетов, новый истребитель по-прежнему неприхотлив в обслуживании, максимально автономен и может взлетать как с грунтовых аэродромов, так и с шоссе.
«Летчик и компьютерное оборудование этой машины — равноправные партнеры. Дело летчика летать, приводить машину к цели и, если это необходимо, вступать в ближний бой и уходить из-под ударов, используя все возможности самолета. Дело искусственного интеллекта — увидеть на расстоянии плюс-минус 300 километров цель, определить ее, согласно задаче, классифицировать и уничтожить. Система Pilot Assist освобождает летчика от дополнительных нагрузок», — подчеркнул Самолетов.
У МиГ-35 есть еще несколько важных качеств. Например, истребитель может наносить удар из любого положения.
«Хоть брюхом кверху, хоть на вираже или на горке. К тому же после нажатия гашетки "Пуск", летчик не думает о попадании в цель — оружие само цель запоминает и находит. За исключением, пожалуй, пятисоткилограммовых бомб с лазерным наведением, которые тоже теперь есть в номенклатуре МиГовского вооружения», — заключил эксперт.
Истребитель МиГ-35 создан на базе палубного МиГ-29КУБ, который в свою очередь является развитием истребителя МиГ-29.
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Комментарии
Армия , Оружие , The National Interest
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