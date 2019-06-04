На форуме «Армия» представят новейшую БМП Т-15 с комплексом «Кинжал»

Всего в этом году в войска поступит больше 400 единиц новейшей бронетехники.

На форуме «Армия-2019» широкой публике представят боевую машину пехоты Т-15 с 57-миллиметровой пушкой. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

В ходе совещания Шойгу также подчеркнул, что в течение 2019 года в войска поступит порядка 400 единиц бронетехники, в том числе танки Т-80БВМ и Т-90М.

Министр подчеркнул, что в летний период обучения военнослужащим ВС РФ предстоит провести более трех с половиной тысяч мероприятий боевой подготовки, главным из которых станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019».

Буквально накануне в парке «Патриот» стартовали Международные кадетские игры, которые расширяют охват занятия спортом и изучения военной истории до современных суворовцев и кадетов. Участие в соревнованиях принимают 11 команд из Белоруссии, Армении и, конечно, России. Сергей Шойгу пожелал им удачи и убедительных побед.