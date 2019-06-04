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Российские вертолеты в Крыму «глушат» ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 23 минуты назад
На боевых вертолетах авиабазы рядом с Джанкоем во время плановых полетов используют станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа «Витебск»; их применяют для предотвращения провокаций со стороны ВСУ, сообщил источник в силовых структурах Крыма.
«Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Это превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что станции РЭБ «Витебск» продемонстрировали себя с лучшей стороны в Сирии при защите от ПЗРК разнообразного производства.
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Военный источник отметил, что ВСУ постоянно следят за российскими вертолетами.
«Нам их намерения неизвестны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка — необходимость», — заключил собеседник.
Отмечается, что на авиабазе у Джанкоя находятся военные вертолеты разных типов, включая Ми-28Н и Ми-8, комплексы «Витебск» начали поступать в части Крыма в 2016-2017 годах.
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Комментарии19
Армия , Видео , Войска , Конфликты , Оружие , РИА Новости , Республика Крым
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