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Грузия решила упростить посещение портов для кораблей НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Грузии разработали законопроект, упрощающий выдачу разрешений на посещение территориальных вод и портов республики для кораблей НАТО.
«Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям альянса, находящимся в Черном море. На данный момент разработан законопроект для упрощения выдачи дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии судам, находящимся в оперативном подчинении НАТО», — сказано в отчете правительства Грузии о выполнении правительственной программы, рассчитанной на 2018-2020 годы, передает ТАСС.
В отчете также речь идет и том, что Грузия в еженедельном режиме не обменивается секретной информацией с Центром судоходства НАТО (NATO Shiping Center). Обмен информацией происходит на основе подписанного в 2017 году тактического меморандума между Грузией и Объединенным командованием морских сил НАТО (MARCOM).
Напомним, в минувшую субботу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО является крайне важным инструментом устрашения России.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , ИТАР-ТАСС , Грузия
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