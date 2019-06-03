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Сирийский конфликт: Россия заблокировала заявление Совбеза ООН 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Фото: Reuters
Россия заблокировала заявление Совета безопасности ООН с призывом к сторонам конфликта в Сирии подтвердить прекращение огня.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе.
Заявление, подготовленное Бельгией, Германией и Кувейтом, призывало стороны вернуться к соблюдению соглашения о прекращении огня и подчеркивало необходимость привлечение нарушителей международного права к ответственности. Также в заявлении говорилось, что «любое возвращение беженцев должно быть безопасным, добровольным и достойным».
Россия заблокировала документ, объяснив свое решение тем, что при наличии меморандума от 17 сентября 2018 года дополнительные заявления по данному вопросу не нужны.
17 сентября 2018 года президенты России и Турции, стран-гарантов перемирия в Сирии, подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании демилитаризованной зоны.
Армия , В мире , Политика , Совбез ООН , Бельгия , Германия , Сирия
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