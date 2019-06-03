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Эксперт рассказал, чем российские МиГ‐35 превосходят американские F‐35 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военный аналитик Сергей Судаков отметил, что российский самолет МиГ‐35 «по многим параметрам превосходит американский истребитель пятого поколения, хотя сравнивать их некорректно». Об этом сообщило РИА ФАН.
Военный аналитик, профессор Академии военных наук Сергей Судаков рассказал, что американские союзники обязались покупать два типа самолетов: быстрый и маневренный истребитель F-22 Raptor и бомбардировщик F-35 Lightning II.
«Когда США выпустили свой истребитель-бомбардировщик, они его позиционировали как достаточно мощное оружие за адекватные деньги, ведь цена у них начинается от 80 миллионов долларов за один самолет. В зависимости от той или иной комплектации в своем классе они достаточно хороши, и говорить, что это отвратительная машина, наверно, не стоит», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что F-35 менее скоростной и менее маневренный, поэтому не подойдет для воздушного боя. По словам Судакова, он «зато может хорошо отбомбиться и уйти».
«Поэтому они должны идти в эскадрильи — Raptor должны защищать и прикрывать, а F-35 — уничтожать цели противника. В свою очередь МиГ-35 по маневренным характеристикам превосходит Raptor, но в то же время по техническим возможностям отработать по цели на земле он также превосходит американский F-35», — сказал военный аналитик.
Сергей Судаков отметил, что России нет необходимости делать целую эскадрилью, что выходит дешевле американских истребителей. Также странам, которые будут закупать российские самолеты, не нужно будет приобретать дополнительный «кортеж прикрытия».
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Судаков , Академия военных наук , США
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