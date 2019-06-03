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Фото: украинский снайпер порвал американскую винтовку 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Twitter
В Сети появилось фото последствий неумелого обращения с иностранным оружием в украинской армии. Американская снайперская винтовка Barrett M82 вышла из строя после выстрела нештатным патроном.
Калибр M82 — 12,7 миллиметра. Из-за нехватки штатных боеприпасов — а может, и в научных целях, — украинские военные попытались выстрелить из нее патроном от крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес". Пуля в нем того же диаметра, но сам боеприпас длиннее и намного мощнее винтовочного. Результат налицо — пуля застряла в глушителе, не рассчитанном на такую скорость, а ствол винтовки разошелся лепестками. Глушитель и высокотехнологичная сошка отвалились.
Несмотря на крупный калибр, Barrett M82 относится к легким снайперским винтовкам — как раз в силу того, что использует патроны средней мощности, — и предназначена для поражения пехоты на дистанции до полутора километров.
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Армия , Оружие
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