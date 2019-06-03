Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учениях в Румынии заметили «загадочную» версию танка M1 Abrams 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
В Румынии во время многонациональных военных учений была замечена таинственная версия танка M1 Abrams. США представили усовершенствованную версию танка с новым пакетом брони на башне.
Об этом сообщает Defense Blog и называет версию танка "загадочной". По мнению военных экспертов, это модули комплекса активной защиты Trophy, которые помогут защитить бронемашину от противотанковых управляемых ракет. Специалисты предполагают, что замеченный танк — это третья версия модернизации M1 Abrams. Именно эта версия делает его самым высокотехнологичным цифровым танком в мире с превосходной огневой мощью, защитой и мобильностью.
Издание пишет, что совершенствования сосредоточены на энергопотреблении, управлении, системах противодействия вооружениям и улучшенном канале передачи данных о боеприпасах. Это самый надежный из когда-либо созданных танков M1 Abrams, он уменьшит материально-технические затраты военных и позволит подключиться к системам технического обслуживания и снабжения на уровне предприятия.
Длина танка — 9,7 метра и 2,4 метра — в высоту. Экипаж — четыре человека.
Российская Газета: последние новости
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы Бомбардировщики Ту-22М3М получат новый белорусский прицел Фото: украинский снайпер порвал американскую винтовку
Комментарии1
Армия , Оружие , Румыния , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию64
США поставили ультиматум Европе475
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца43
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии120
В Москву придет тропическая жара8
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:50
Пострадавших при падении батута детей отключили от ИВЛ
Происшествия
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
04:04
Яценюк сбежал за границу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение