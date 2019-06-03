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Трамп призвал Россию остановить «бойню» в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 22 минуты назад
Фото: Reuters
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «слышал» о «бойне» в сирийской провинции Идлиб.
Как заявил Трамп в Twitter, он «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран «чертовски сильно бомбят» Идлиб. В результате этих ударов, которые наносятся, по словам президента США, «без разбора», якобы гибнут мирные жители.
«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» — заявил Трамп.
Напомним, на протяжении всей операции ВКС России в Сирии западные страны пытаются представить российские удары по террористам как удары по мирным жителям. В частности, «мирные жители» из Идлиба, удары по которым призывает прекратить Трамп, регулярно совершают атаки на российскую базу Хмеймим.
Как заявили в Кремле, Россия считает необходимым добиваться, чтобы боевики прекратили огонь в соответствии с договоренностями.
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Армия , Ближний Восток , Войска , США , Дональд Трамп , Идлиб , Иран , Сирия
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