Трамп призвал Россию остановить «бойню» в Идлибе

Сирия и Как заявил Трамп в Twitter, он «слышал» о том, что Россия Иран «чертовски сильно бомбят» Идлиб. В результате этих ударов, которые наносятся, по словам президента США, «без разбора», якобы гибнут мирные жители.

«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» — заявил Трамп.

Напомним, на протяжении всей операции ВКС России в Сирии западные страны пытаются представить российские удары по террористам как удары по мирным жителям. В частности, «мирные жители» из Идлиба, удары по которым призывает прекратить Трамп, регулярно совершают атаки на российскую базу Хмеймим.

Как заявили в Кремле, Россия считает необходимым добиваться, чтобы боевики прекратили огонь в соответствии с договоренностями.