Отправленные против Ирана силы США сымитировали нанесение ударов

Военная авиация, которую США направили на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана , «сымитировала нанесение ударов», сообщают информационные агентства.

В субботу ударная группа ВМС США провела учения. В них приняли участие авианосец « Авраам Линкольн », стратегический бомбардировщик B-52, палубные истребители F/A-18 Super Hornet, а также вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток.