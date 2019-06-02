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Отправленные против Ирана силы США сымитировали нанесение ударов 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Военная авиация, которую США направили на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана, «сымитировала нанесение ударов», сообщают информационные агентства.
В субботу ударная группа ВМС США провела учения. В них приняли участие авианосец «Авраам Линкольн», стратегический бомбардировщик B-52, палубные истребители F/A-18 Super Hornet, а также вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны США и Ирана.
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Армия , США , Константин Сивков , Авраам Линкольн , Associated Press , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Иран
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