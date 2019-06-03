Россия отзывает военных советников из Венесуэлы

Россия отозвала из Венесуэлы большую часть специалистов, которые занимались подготовкой местных военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к российскому Минобороны

По данным газеты, численность военных советников сократилась с почти тысячи (столько их было в разгар сотрудничества между Москвой и Каракасом несколько лет назад) до нескольких десятков.

WSJ отмечает, что отзыв военных советников затрудняет деятельность президента Николаса Мадуро , так как Москва сейчас «взвешивает политическую и экономическую устойчивость» венесуэльского лидера на фоне растущего давления со стороны США.

По версии источников WSJ, российские власти приняли такое решение из-за отсутствия новых военных контрактов, а также из-за нехватки у Каракаса денег для оплаты предыдущих контрактов.

По словам собеседников издания, отозванные специалисты были сотрудниками госкорпорации «Ростех» , они обучали венесуэльские войска и консультировали военных по вопросам обеспечения контрактов на поставки оружия.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. В 2019 году в стране начался новый виток конфликта между президентом Николасом Мадуро и парламентом, объявившим его второй президентский срок нелегитимным.

Это привело к массовым демонстрациям и столкновениям активистов с военными. В январе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

США и многие другие страны официально признали Гуайдо президентом. Россия выступила в поддержку Мадуро.

В марте сообщалось, что два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 привезли в Венесуэлу 99 российских военных «для участия в двусторонних консультациях».