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Вашингтон поставил ультиматум Европе 

Ридус + ещё 3 7 часов назад
Власти США пригрозили европейским странам закрыть доступ к своим военным технологиям в случае если американский бизнес столкнется с ограничениями при работе над оборонными проектами Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой имеющиеся в распоряжении издания документы.
«Когда случится кризис и ваша защита потерпит неудачу, ваши граждане не будут сильно впечатлены тем фактом, что приобретенное оружие было только из европейских стран», — цитирует газета слова заместителя помощника секретаря бюро по европейским и евразийским отношениям Госдепартамента США Майкла Мерфи.
Угрозы со стороны представителей Госдепартамента были озвучены европейским чиновникам из Комитета по политике и безопасности 22 мая на закрытой встрече в Вашингтоне, где обсуждалась работа Европейского фонда обороны. Именно эта структура отвечает в ЕС финансирование оборонных исследований и приобретение военной техники.
В Госдепе подчеркнули, что считают европейские правила работы с интеллектуальной собственностью и экспортный контроль слишком неудобными для американского бизнеса, что ограничивает их участие в работе над оборонными проектами в Европе.
Мерфи предупредил, что если европейское законодательство не будет отредактировано в интересах американского бизнеса, тогда «ЕС должен будет выбрать: либо использовать лучшие существующие технологические возможности, либо разработать свои собственные». В редакции El Pais эти требования назвали «ультиматумом».
Напомним, в конце прошлого года Конгресс США принял резолюцию против газопровода «Северный поток — 2» и призвал президента Дональда Трампа помешать его завершению, после чего Белый дом стал угрожать европейским компаниям из числа участников проекта санкциями. Кроме того, Госдеп США неоднократно требовал от Евросоюза прекратить торговлю с Ираном в рамках ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Франция, Германия и Великобритания запустили собственный механизм коммерческих транзакций между европейскими компания и Ираном в обход уже существующих и подконтрольных США, что вызвало в Вашингтоне протест.
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Армия , Видео , Оружие , США , Майкл Мерфи , Дональд Трамп , ЕС , Госдеп США , Конгресс США
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