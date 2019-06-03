Вашингтон поставил ультиматум Европе

Власти США пригрозили европейским странам закрыть доступ к своим военным технологиям в случае если американский бизнес столкнется с ограничениями при работе над оборонными проектами Евросоюза . Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой имеющиеся в распоряжении издания документы.

«Когда случится кризис и ваша защита потерпит неудачу, ваши граждане не будут сильно впечатлены тем фактом, что приобретенное оружие было только из европейских стран», — цитирует газета слова заместителя помощника секретаря бюро по европейским и евразийским отношениям Госдепартамента США Майкла Мерфи.

Угрозы со стороны представителей Госдепартамента были озвучены европейским чиновникам из Комитета по политике и безопасности 22 мая на закрытой встрече в Вашингтоне, где обсуждалась работа Европейского фонда обороны. Именно эта структура отвечает в ЕС финансирование оборонных исследований и приобретение военной техники.

В Госдепе подчеркнули, что считают европейские правила работы с интеллектуальной собственностью и экспортный контроль слишком неудобными для американского бизнеса, что ограничивает их участие в работе над оборонными проектами в Европе.

Мерфи предупредил, что если европейское законодательство не будет отредактировано в интересах американского бизнеса, тогда «ЕС должен будет выбрать: либо использовать лучшие существующие технологические возможности, либо разработать свои собственные». В редакции El Pais эти требования назвали «ультиматумом».