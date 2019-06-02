Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США потребовали от Европы изменить планы обороны 

Newsru.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
США поставили ультиматум Европе, чтобы она внесла коррективы в курс своей оборонной политики, которая была бы тесно связана с интересами Вашингтона. Об этом, как передает ТАСС, написала в воскресенье испанская газета El Pais.
По информации издания, Вашингтон требует, чтобы американские компании участвовали в европейских проектах, связанных с вооружением, с чем не согласен Брюссель из-за "страха оказаться в ловушке американских нормативов по экспорту военного материала".
США считают, что нормы ЕС являются слишком рестриктивными и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе. Напряженность достигла такого уровня, что администрация Дональда Трампа предупредила ЕС о том, что он "рискует остаться один перед лицом таких угроз, как Россия, если продолжит продвигать свой план", отмечает газета.
Позиция США была озвучена в ходе визита в Вашингтон представителей европейского комитета по политике и безопасности, которые прибыли в американскую столицу, чтобы провести переговоры с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа.
Встреча была направлена на то, чтобы сблизить позиции по вопросу нормативов будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства (PESCO).
Встреча завершилась постановкой ультиматума Евросоюзу, чтобы он изменил одобренные нормы. Администрация Трампа предупредила, что "любой серьезный кризис в Европе потребует ответа [совместно] с США, Канадой, Великобританией и Норвегией". Данная помощь со стороны союзников может не прийти, если, как утверждает Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что "оружейные индустрии" обеих сторон "не смогут работать вместе".
Как уточняет El Pais, заявления США представляют собой самую серьезную угрозу, озвученную Вашингтоном после того, как Брюссель начал продвигать оборонный союз. Соединенные Штаты ясно дают понять, что, если проект будет продолжен в соответствии с его нынешним замыслом, ЕС придется защищать себя своим собственным вооружением.
Newsru.com: последние новости
"Господа все в Париже": руководство силовых структур России отказывается от обращения "господин" Обнародовано ВИДЕО конвейерной сборки первого серийного истребителя пятого поколения Су-57, который ждут на МАКС-2019 В Вирджинии 40-летний обиженный муниципальный служащий расстрелял в офисе коллег из винтовки и пистолета: 12 убитых (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
Армия , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просто безобразие. Руководство колонии уволят за банкет73
«Творится жесть»: смерть и паника на шоу в городе Коломойского54
В МИД отреагировали на снос памятника Жукову657
В Средиземном море пропала яхта миллионера1
Раскрыты детали романа главы района с убитой любовницей8
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение