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Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети 

360tv.ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Советский Договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный 23 августа 1939 года, был впервые отсканирован и опубликован на сайте фонда «Историческая память».
Помимо самого договора историко-документальный департамент российского МИД предоставил секретный дополнительный протокол к нему. Это большое событие для исторической науки, так как раньше ученые располагали только немецкими вариантами договора.
При этом директор фонда «Историческая память» Александр Дюков уточнял в Facebook, что документы публиковались и ранее, в 90-е годы, со ссылкой на архив МИД. Однако визуально для общественности они представлены впервые.
Отмечается, что документы будут использованы в сборнике «Антигитлеровская коалиция 1939 — формула провала». Книга была подготовлена Институтом внешнеполитических исследований и инициатив. В ней российские и зарубежные историки подробно разбирают годы накануне Второй мировой войны и анализируют, почему в 1939 году провалилась антигитлеровская коалиция.
Документы отсканированы и представлены на русском и немецком языках.
Фонд «Историческая память»
Напомним, что Договор о ненападении, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен главами ведомств по иностранным делам 23 августа 1939 года. Советский союз и Германия обязывались воздерживаться от взаимных атак, а также сохранять нейтралитет, если какая-либо из двух стран начнет военные действия с третьей стороной.
В секретном протоколе по договору описывались границы сфер интересов. То есть Москва и Берлин буквально «поделили» между собой Европу на сферы влияния.
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Комментарии
Армия , Войска , Александр Дюков , МИД , Германия
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