Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети

Советский Договор о ненападении между СССР и Германией , заключенный 23 августа 1939 года, был впервые отсканирован и опубликован на сайте фонда « Историческая память ».

Помимо самого договора историко-документальный департамент российского МИД предоставил секретный дополнительный протокол к нему. Это большое событие для исторической науки, так как раньше ученые располагали только немецкими вариантами договора.

При этом директор фонда «Историческая память» Александр Дюков уточнял в Facebook, что документы публиковались и ранее, в 90-е годы, со ссылкой на архив МИД. Однако визуально для общественности они представлены впервые.

Отмечается, что документы будут использованы в сборнике «Антигитлеровская коалиция 1939 — формула провала». Книга была подготовлена Институтом внешнеполитических исследований и инициатив. В ней российские и зарубежные историки подробно разбирают годы накануне Второй мировой войны и анализируют, почему в 1939 году провалилась антигитлеровская коалиция.

Документы отсканированы и представлены на русском и немецком языках.

Фонд «Историческая память»

Напомним, что Договор о ненападении, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен главами ведомств по иностранным делам 23 августа 1939 года. Советский союз и Германия обязывались воздерживаться от взаимных атак, а также сохранять нейтралитет, если какая-либо из двух стран начнет военные действия с третьей стороной.

В секретном протоколе по договору описывались границы сфер интересов. То есть Москва и Берлин буквально «поделили» между собой Европу на сферы влияния.