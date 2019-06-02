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СМИ: министр обороны Японии намерен посетить Китай впервые за 10 лет 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Фото: Reuters
Глава оборонного ведомства Японии Такэси Ивая планирует до конца года посетить Китай в рамках реализации договоренности об укреплении связей между странами, сообщила в воскресенье газета Yomiuri Shimbun.
Это будет первый визит министра обороны Японии в КНР с марта 2009 года. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.
Ивая в субботу провел переговоры со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Сингапуре, где проходит международная конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог". Стороны обсудили вопрос создания механизма предотвращения случайных столкновений боевых кораблей и самолетов двух стран.
Самой горячей точкой такого рода считается район островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Они находятся под контролем Токио, однако Пекин считает их своими незаконно оккупированными территориями.
В ходе встречи Ивая выразил обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море. Министры договорились в этом году организовать визит делегации Сил самообороны Японии в Китай.
Потепление отношений между Пекином и Токио началось с октября прошлого года, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Был подтвержден курс на восстановление контактов в различных областях, в том числе по линии военных.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , Синдзо Абэ , Цзиньпин Си , Министерство обороны , Китай , Сингапур , Япония
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