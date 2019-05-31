Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»

Телеканал CNBC рассказал об американском летающем командном пункте E-4B, которые местные журналисты назвали backup Pentagon , что можно перевести как "запасной Пентагон". Дело в том, что этот самолет станет временным воздушным штабом, если наземные пункты управления будут уничтожены.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже дважды летал на E-4B. Он пошутил, что это очень удобно, однако работа на борту летающего командного пункта никогда не кончается, ее становится только больше. Зато всегда можно держать руку на пульсе всех военных операций США, уже серьезно добавил Шанахан.

Воздушный командный пункт создан на основе пассажирского лайнера Boeing 747-200. Главную "палубу" самолета разделили на шесть зон: командный центр, конференц-зал, комната для совещаний, помещение, где работают оперативные группы, узел связи и комната для отдыха. Всего на борту "запасного Пентагона" могут разместиться до 112 специалистов.

Как утверждают создатели, самолет защищен от электромагнитного излучения, а также от поражающих факторов ядерного взрыва. E-4B оснащен системами спутниковой связи, которая работает в любой точке мира. Всего на вооружении США 4 подобных самолета, стоимость каждого оценивается в 223 миллиона долларов.

Кстати, 30 мая стало известно, что российские инженеры завершили опытно-конструкторские работы по модернизации летающих командных пунктов Ил-80 и Ил-82. Сейчас идет оснащение этих самолетов новым оборудованием.