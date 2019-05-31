Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой

Самолет Королевских ВВС Канады CC-130J Hercules совершил наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу, передает «Интерфакс».

В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.

Также CC-130J Hercules совершил полет над Москвой: от Серебряного бора до Измайлово.

Ранее официальная газета Минобороны России «Красная звезда» сообщала, что с 27 мая по 1 июня ожидается совместный наблюдательный полет над территориями России и Белоруссии совместной миссии Канады, Великобритании и Чехии.