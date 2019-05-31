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Трамп и Эрдоган изучат риски от С-400 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Alexandros Michailidis / Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании исследовательской рабочей группы по российским комплексам противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
Во время телефонного разговора с Трампом Эрдоган вновь заявил о своем желании совместно изучать любые риски, исходящие от С-400 для американского истребителя пятого поколения F-35. По словам источника, Турция, скорее всего, поддержит этот опасения США.
23 мая США пояснили, что покупка Турцией С-400 осложнит отношения страны с США и НАТО в оборонной сфере.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , НАТО , США , Турция
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