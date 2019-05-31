Трамп и Эрдоган изучат риски от С-400

Во время телефонного разговора с Трампом Эрдоган вновь заявил о своем желании совместно изучать любые риски, исходящие от С-400 для американского истребителя пятого поколения F-35. По словам источника, Турция, скорее всего, поддержит этот опасения США.

23 мая США пояснили, что покупка Турцией С-400 осложнит отношения страны с США и НАТО в оборонной сфере.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.