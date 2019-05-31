На Балтийском флоте стартует конкурс «Морской десант-2019»

В день открытия можно будет увидеть показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты, концерт ансамбля песни и пляски БФ и вокально-инструментальной группы «Черные береты».

1 июня на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоится торжественная церемония открытия всеармейского конкурса «Морской десант-2019».

В мероприятии примут участие представители командования Военно-Морского Флота, Балтийского флота, роты Почетного караула, команды-участницы.

В программе открытия — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты, концерт ансамбля песни и пляски Балтийского флота и вокально-инструментальной группы «Черные береты».

Для гостей мероприятия будет развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. На специальных стендах будут представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ.

На протяжении недели, с 3 по 7 июня, более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые называются «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета».

Общая протяженность трассы с препятствиями составит более 10 километров, 600 метров из которой — по воде. В ходе соревнований военнослужащие покажут мастерство владения вооружением бронетранспортеров — автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием — автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Кроме того, морские пехотинцы выполнят комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.

Победители конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2019», который пройдет в августе в Калининградской области.

Стоит отметить, что вход для зрителей на всеармейский конкурс будет свободным и все желающие смогут увидеть этапы проведения состязаний.