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Бомбардировщик Ту-22М3М поднялся выше Эвереста 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В очередном испытательном полете новейшая модификация бомбардировщика Ту-22М3М достигла высоты девять тысяч метров.
Бомбардировщик Ту-22М3М продолжает испытания на различных скоростях и высотах. Об этом «Звезде» сообщил заместитель главного конструктора по производству самолетов Ту-22М3, Ту-22МР и их модификаций Артем Михайлов.
«С каждым полетом мы расширяем его скоростные качества, повышаем высотность самолета. В первом полете у нас было ограничение высоты полета 1500 метров, на втором — 3900. Сегодня мы подняли бомбардировщик на высоту 9000 метров», — сообщил Михайлов.
Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. В первую очередь этот самолет создан для борьбы с авианосными группировками противника на морских театрах военных действий.
Модификация Ту-22М3М совершила первый полет 28 декабря 2018 года. Он проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.
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Комментарии
Армия , Оружие , Артем Михайлов
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