В Польше разбился самолет времен Второй мировой войны

Самолет времен Второй мировой войны разбился в Силезском воеводстве Польши , пилот погиб, сообщает радиостанция RMF FM.

"Самолет времен Второй мировой войны — стилизованный под британский истребитель Spitfire — разбился в лесу вблизи Клобуцка Силезского воеводства", — говорится в сообщении. Радиостанция не уточняет, какого типа самолет был в оригинале.

По данным радиостанции, пилот погиб на месте.

Самолет принадлежал находящемуся поблизости частному авиационному музею.

На месте находятся пожарные и полицейские. Причины аварии пока не известны. По свидетельствам очевидцев, машина кружила над лесом снижаясь, после чего врезалась в землю.