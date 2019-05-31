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В Польше разбился самолет времен Второй мировой войны 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Самолет времен Второй мировой войны разбился в Силезском воеводстве Польши, пилот погиб, сообщает радиостанция RMF FM.
"Самолет времен Второй мировой войны — стилизованный под британский истребитель Spitfire — разбился в лесу вблизи Клобуцка Силезского воеводства", — говорится в сообщении. Радиостанция не уточняет, какого типа самолет был в оригинале.
По данным радиостанции, пилот погиб на месте.
Самолет принадлежал находящемуся поблизости частному авиационному музею.
На месте находятся пожарные и полицейские. Причины аварии пока не известны. По свидетельствам очевидцев, машина кружила над лесом снижаясь, после чего врезалась в землю.
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Армия , Происшествия , Польша
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