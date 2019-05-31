Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов» 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Пентагон не может оборвать сотрудничество с российской госкорпорацией до конца 2022 года, потому что доставляет астронавтов на МКС на российских "Союзах" передает РИА "Новости".
По его словам, США потребуется время на квалификацию своих новых пилотируемых космических кораблей, чтобы решить проблему зависимости от российских космических кораблей. Американская сторона уведомила о том, что "нынешний статус-кво сохранится до 31 декабря 2022 года", добавил глава Роскосмоса.
"Они считают, что с 1 января 2023 года будут сами с усами, поэтому они и подгоняют свои решения именно под эту дату", — предположил Рогозин.
Он пояснил, что Соединенным Штатам потребуется определенное время, чтобы добиться необходимой безопасности этих полетов.
Ранее сообщалось, что Рогозин заявил о готовности РФ "пободаться" с США.
Газета.Ru: последние новости
В Кремле отреагировали на речь спецпрокурора по "российскому делу" Голикова прояснила ситуацию с новогодними каникулами в 2020 году Партия Зеленского хочет включить США в "нормандский формат"
Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским52
Голикова объяснила странный перенос выходных13
Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию132
Стало известно о тяжелой болезни Бекмамбетова1
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой21
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение