Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Пентагон не может оборвать сотрудничество с российской госкорпорацией до конца 2022 года, потому что доставляет астронавтов на МКС на российских "Союзах" передает РИА "Новости".

По его словам, США потребуется время на квалификацию своих новых пилотируемых космических кораблей, чтобы решить проблему зависимости от российских космических кораблей. Американская сторона уведомила о том, что "нынешний статус-кво сохранится до 31 декабря 2022 года", добавил глава Роскосмоса.

"Они считают, что с 1 января 2023 года будут сами с усами, поэтому они и подгоняют свои решения именно под эту дату", — предположил Рогозин.

Он пояснил, что Соединенным Штатам потребуется определенное время, чтобы добиться необходимой безопасности этих полетов.

Ранее сообщалось, что Рогозин заявил о готовности РФ "пободаться" с США.