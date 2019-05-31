Боевой корабль морских сил самообороны Японии посетит Владивосток

В рамках визита корабль примет участия в российско-японском учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».

В соответствие с ранее достигнутыми двусторонними договоренностями 10 июня главную базу Тихоокеанского флота Владивосток посетит эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами». В столицу Приморского края корабль прибудет с пятидневным деловым заходом.

В рамках визита корабль примет участия в российско-японском учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2019» (SAREX (Search and Rescue Exercise)).

Программа пребывания японских моряков во Владивостоке также предусматривает визит вежливости к командованию Тихоокеанского флота, проведение культурных и спортивных мероприятий.

Ранее корабль МССО Японии посещал Владивосток в ноябре 2017 года.