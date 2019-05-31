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Боевой корабль морских сил самообороны Японии посетит Владивосток 

ТК «Звезда» + ещё 1 48 минут назад
Фото: mil.ru
В рамках визита корабль примет участия в российско-японском учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».
В соответствие с ранее достигнутыми двусторонними договоренностями 10 июня главную базу Тихоокеанского флота Владивосток посетит эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами». В столицу Приморского края корабль прибудет с пятидневным деловым заходом.
В рамках визита корабль примет участия в российско-японском учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2019» (SAREX (Search and Rescue Exercise)).
Программа пребывания японских моряков во Владивостоке также предусматривает визит вежливости к командованию Тихоокеанского флота, проведение культурных и спортивных мероприятий.
Ранее корабль МССО Японии посещал Владивосток в ноябре 2017 года.
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Армия , Войска , Владивосток , Япония
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