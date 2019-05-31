На полигоне Прудбой в Волгоградской области представили новейшую машину технической разведки МТР-К

Этот бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 поступит на вооружение ВС РФ в 2020 г. после проведения государственных испытаний.

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в рамках проведения учено-методического сбора с руководящим составом технического обеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации была представлена новейшая машина технической разведки (МТР-К).

МТР-К — бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью около 3 тыс. кг. Вооружение машины — пулемет «Корд-С», максимальная скорость более 100 км/ч, запас хода не менее 800 км.

Машина оснащена приборами навигации, радиационной и химической разведки, ночного видения, системой кругового видеонаблюдения и беспилотным летательным аппаратом. На таких машинах специалисты технических подразделений на поле боя смогут подъезжать к поврежденной или застрявшей технике, оценивать ее состояние, оказывать необходимую помощь.

В ЮВО впервые продемонстрировали новую специальную технику.

Новейший МТР-К поступит на вооружение ВС РФ в 2020 г. после проведения государственных испытаний.