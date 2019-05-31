Новый десантный катер ВМС Украины оказался тихоходным

Начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук признался, что новые десантно-штурмовые катера «Кентавр» не могут развить скорость, заявленную в технических характеристиках. По его словам, очередное несоответствие выявилось в ходе заводских испытаний.

Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера, — написал Радчук на странице «Флота Украины» в Facebook.

Позже запись была отредактирована, и из неё исчезла информация о тихоходности «Кентавров».

Первый катер этого типа спустили на воду в сентябре 2018 года. Он вооружён системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами.

Ранее News.ru писал о том, что руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут раскритиковал новые десантно-штурмовые катера «Кентавр» ВМС страны, которые в этом году должны быть направлены на патрулирование в Азовское море. Он сообщил, что что у судна наблюдается «дифферент какой-то или крен», хотя он должен стоять ровно.