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Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) подвело итоги деятельности и боевой учебы в зимнем периоде обучения с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"За прошедший период в войска поступило около 5000 комплектов парашютных систем Д-10, на вооружение одного из десантно-штурмовых полков Псковского десантно-штурмового соединения потупил батальонный комплект новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", который стал шестым по счету в ВДВ", — отмечается в сообщении.
По данным Минобороны, в зимнем периоде обучения в войсках проведено более 1300 мероприятий боевой подготовки различного масштаба, личный состав совершил свыше 80 тыс. парашютных прыжков, десантировано 80 объектов вооружения, военной и специальной техники.
В марте 2019 года одновременно на территории пяти субъектов Российской Федерации были проведены полковые тактические учения. В частности, на полигоне "Опук" (Республика Крым) — с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского десантно-штурмового соединения, а на полигоне 333-го Центра боевой подготовки (поселок Мулино Нижегородская область) и площадках приземления "Будихино" (Костромская область) и "Арменки" (Ярославская область) с парашютно-десантным и артиллерийским полками воздушно-десантного соединения из Иваново.
В ходе реализации мероприятий международного сотрудничества было проведено два российско-белорусских учения по миротворческой тематике на базе гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска (полигон "Поливна", город Ульяновск) и отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии (полигон "Брестский", город Брест).
По данным Минобороны, в летнем периоде обучения, который начинается 1 июня, соединения и части ВДВ примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", совместных командно-штабных учениях контингентов КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019", совместных оперативных учениях "Щит Союза-2019".
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Армия , Войска
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