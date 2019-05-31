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Американский командный корабль вошел в Балтийское море 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, чтобы принять участие в военно-морских учениях Североатлантического альянса Baltops (Baltic Operations) 2019, следует из данных мониторингового ресурса Marine Traffic.
Учения Baltops (Baltic Operations) 2019 пройдут с 9 по 21 июня у побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании. Всего в маневрах примут участие 18 стран-членов и партнеров альянса. Будет задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».
В рамках учений планируется провести десантные операции, отработать операции по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
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Армия , Войска , НАТО , РИА Новости , США
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