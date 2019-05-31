Новый японский фрегат получит боевую рубку прямиком из фантастического фильма

В 2022 году ВМС Японии получат на вооружение фрегат серии 30FFM, оснащенный одним из самых мощных в мире центров боевой информации — «Advanced Integrated CIC». Он представляет собой массив видеомониторов, аппаратуру дополненной реальности и большие столы с тактильной обратной связью в центре для планирования миссий и выполнения других задач. Как сообщает интернет-издание Naval Today, фрегат 30FFM малозаметен, имеет водоизмещение 5500 тонн и длину 132 метра. Его основное предназначение — охота за подводными лодками. На вооружении фрегата 57-мм скорострельная пушка, 16 ПУ для зенитных, противолодочных и противокорабельных ракет, две небольших автоматических пушки и высокоточная система SeaRAM.

С целью безопасности «Advanced Integrated CIC» на 30FFM расположен глубоко под палубой ближе к корме (на боевых кораблях командный пост обычно находится в верхней части палубной надстройки — прим. ред. Техкульт). Туда поступает непрерывный поток информации от различных систем корабля, обеспечивающий принятие решений по управлению судном и ведению боевых действий.

Мониторы подключены к сети наружных камер, которые обеспечивают расчет CIC обзором во всех направлениях на большое расстояние. В нижней части экранов находятся градусные линии огромного компаса, позволяющие членам экипажа наблюдать за интересующими их объектами, одновременно определяя их и свои координаты.

На стенах отображается информация о движении судна, изображения близлежащих объектов и даже вид палубы корабля для контроля безопасности. Ночью на мониторы передается картинка, получаемая от приборов ночного видения.

В центре CIC установлены два больших стола со встроенными мониторами с сенсорным управлением. Скорее всего, это необходимо для совместного изучения цифровых навигационных карт и других данных для планирования боевых действий.

По оценке экспертов, фрегат 30FFM по уровню своей технической оснащенности превосходит аналогичные корабли ВМС США, включая печально знаменитый Zumwalt.