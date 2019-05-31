РФ будет развивать военную инфраструктуру в Арктике

В числе первостепенных задач остается развитие и совершенствование инфраструктуры Арктики, поддержание боеготовности сил и войск флота.

Россия продолжит работу по развитию военной инфраструктуры в Арктике, заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев

По его словам, в числе первостепенных задач остается развитие и совершенствование инфраструктуры Арктики, поддержание боеготовности сил и войск флота. Также Северный флот будет осваивать новое вооружение и технику.

«Личный состав флота продолжит участвовать в программах испытания новейших кораблей, в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А", "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», — добавил Моисеев.

Он также подчеркнул, что флот будет организовывать мероприятия во всех районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, а также обеспечивать безопасность судоходства по Северному морскому пути.