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РФ будет развивать военную инфраструктуру в Арктике 

ТК «Звезда» 56 минут назад
В числе первостепенных задач остается развитие и совершенствование инфраструктуры Арктики, поддержание боеготовности сил и войск флота.
Россия продолжит работу по развитию военной инфраструктуры в Арктике, заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
По его словам, в числе первостепенных задач остается развитие и совершенствование инфраструктуры Арктики, поддержание боеготовности сил и войск флота. Также Северный флот будет осваивать новое вооружение и технику.
«Личный состав флота продолжит участвовать в программах испытания новейших кораблей, в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А", "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», — добавил Моисеев.
Он также подчеркнул, что флот будет организовывать мероприятия во всех районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, а также обеспечивать безопасность судоходства по Северному морскому пути.
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Армия , Видео , Александр Моисеев
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