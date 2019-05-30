В Пентагоне заявили, что покупка Турцией С-400 грозит последствиями для НАТО

Завершение сделки по приобретению Турцией России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь катастрофические последствия для обеспечения обороны НАТО . Об этом заявила в четверг и. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Усиливающееся сотрудничество России с Турцией в Сирии, даже несмотря на то, что зачастую отношения остаются напряженными, должно также беспокоить Европу и, в частности, НАТО", — считает она.

"Особенно заметно это проявляется в предложении со стороны России к Турции приобрести ее зенитные ракетные системы С-400. Вполне возможно, что потребность Турции в помощи России на ее [Турции] южной границе повлияла на отношения в оборонной сфере с Россией. Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35 [программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения], это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса", — подчеркнула Уилбаргер.

"Скажем прямо: С-400 — это российская система, разработанная специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. Было бы невообразимо, если бы Россия не воспользовалась такой возможностью для сбора данных", — добавила и. о. помощника главы Пентагона.

США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией российских С-400. Во вторник телеканал CNBC, ссылаясь на источники в Госдепартаменте , сообщил, что Анкаре дали чуть более двух недель, чтобы принять окончательное решение в вопросе закупок американских F-35 и российских С-400. Вашингтон требует от Анкары отказаться от сделки к концу первой недели июня, грозя Турции негативными последствиями.