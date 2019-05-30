Завершение сделки по приобретению Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь катастрофические последствия для обеспечения обороны НАТО. Об этом заявила в четверг и. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.
"Усиливающееся сотрудничество России с Турцией в Сирии, даже несмотря на то, что зачастую отношения остаются напряженными, должно также беспокоить Европу и, в частности, НАТО", — считает она.
"Особенно заметно это проявляется в предложении со стороны России к Турции приобрести ее зенитные ракетные системы С-400. Вполне возможно, что потребность Турции в помощи России на ее [Турции] южной границе повлияла на отношения в оборонной сфере с Россией. Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35 [программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения], это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса", — подчеркнула Уилбаргер.
"Скажем прямо: С-400 — это российская система, разработанная специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. Было бы невообразимо, если бы Россия не воспользовалась такой возможностью для сбора данных", — добавила и. о. помощника главы Пентагона.
США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией российских С-400. Во вторник телеканал CNBC, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, сообщил, что Анкаре дали чуть более двух недель, чтобы принять окончательное решение в вопросе закупок американских F-35 и российских С-400. Вашингтон требует от Анкары отказаться от сделки к концу первой недели июня, грозя Турции негативными последствиями.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Кроме того, система также может применяться и против наземных объектов. В декабре 2017 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость поставки Турции С-400 составляет $2,5 млрд