FT узнала о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу

Вашингтон и Варшава практически согласовали вопрос о переброске в Польшу дополнительно 1000 американских солдат. Об этом будет объявлено в ходе визита в середине июня в США польского президента Анджея Дуды , сообщает газета Financial Times.

По данным издания, таким образом на территории Польши будет базироваться в общей сложности 5500 американских военнослужащих. Особое внимание будет уделяться повышению качества американской группировки. С этой целью среди нового контингента увеличится доля бойцов спецподразделений. Для них специально будет построен новый тренировочный центр.

В прошлом году президент Дуда настаивал на создании в Польше военной базы США "ввиду российской угрозы". Поляки обещали выделить на эти цели 2 миллиарда долларов. Источники издания утверждают, что предложение Варшавы позитивно восприняли в Белом доме. Однако американцы не хотят размещать войска в одном месте. Кроме того, не решен вопрос о финансировании проекта.

Москва заявила, что увеличение американского военного контингента в Польше подрывает Основополагающий акт Россия-НАТО. Тем самым будет нарушен баланс сил в регионе.