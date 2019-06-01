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FT узнала о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон и Варшава практически согласовали вопрос о переброске в Польшу дополнительно 1000 американских солдат. Об этом будет объявлено в ходе визита в середине июня в США польского президента Анджея Дуды, сообщает газета Financial Times.
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По данным издания, таким образом на территории Польши будет базироваться в общей сложности 5500 американских военнослужащих. Особое внимание будет уделяться повышению качества американской группировки. С этой целью среди нового контингента увеличится доля бойцов спецподразделений. Для них специально будет построен новый тренировочный центр.
В прошлом году президент Дуда настаивал на создании в Польше военной базы США "ввиду российской угрозы". Поляки обещали выделить на эти цели 2 миллиарда долларов. Источники издания утверждают, что предложение Варшавы позитивно восприняли в Белом доме. Однако американцы не хотят размещать войска в одном месте. Кроме того, не решен вопрос о финансировании проекта.
Москва заявила, что увеличение американского военного контингента в Польше подрывает Основополагающий акт Россия-НАТО. Тем самым будет нарушен баланс сил в регионе.
Между тем глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерски подтвердил получение приглашения от президента Дональда Трампа своему польскому коллеге нанести визит в июне. Точная дата будет озвучена позднее. В центре внимания будут находиться вопросы энергетики, транспорта, телекоммуникаций, а также расширение американского военного присутствия в Польше, информирует агентство AP.
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Армия , В мире , Европа , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Associated Press , Financial Times , Варшава , Польша , США
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