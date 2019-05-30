Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Броневик США столкнулся с грузовиком в Чехии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На автостраде между городами Брно и Бржецлав броневик вооруженных сил США столкнулся с грузовиком, рассказал представитель чешской полиции Богумил Малашек.
«Столкновение произошло по вине водителя грузовика. Пострадавших нет. Американская военная техника после завершения расследования инцидента продолжила следование в сторону чешско-словацкой границы», — сказал Малашек, передает ТАСС.
Отмечается, что бронеавтомобиль двигался в колонне боевой техники из Германии на учения НАТО в Венгрию и Румынию.
Транзит через Чехию и Словакию у американских войск завершается в четверг, на учения следует 350 единиц военной техники, в составе колонны также 800 военнослужащих США.
В начале мая военнослужащий одной из стран НАТО залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в Эстонии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о парадоксальной реакции жителей Прибалтики на бесчинства натовских солдат во время учений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины Турция приготовилась встречать российский персонал для установки С-400 Американские СМИ оценили шансы Европы победить Россию без США
Комментарии
Армия , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Брно , США , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал старт приостановке ДРСМД91
Тест: ЕГЭ по истории26
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию61
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы27
Турция уступила США из-за российских С-400583
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение