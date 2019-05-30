Броневик США столкнулся с грузовиком в Чехии

На автостраде между городами Брно и Бржецлав броневик вооруженных сил США столкнулся с грузовиком, рассказал представитель чешской полиции Богумил Малашек.

«Столкновение произошло по вине водителя грузовика. Пострадавших нет. Американская военная техника после завершения расследования инцидента продолжила следование в сторону чешско-словацкой границы», — сказал Малашек, передает ТАСС.

Отмечается, что бронеавтомобиль двигался в колонне боевой техники из Германии на учения НАТО в Венгрию и Румынию.

Транзит через Чехию и Словакию у американских войск завершается в четверг, на учения следует 350 единиц военной техники, в составе колонны также 800 военнослужащих США.

В начале мая военнослужащий одной из стран НАТО залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в Эстонии.

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