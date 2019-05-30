Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию

Иностранцы в российской армии столкнутся с ограничениями

Президент РФ Владимир Путин ограничил иностранцев в праве служить по контракту в российской армии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранцы от 18 до 30 лет, законно находящиеся на территории страны, как и раньше смогут заключить контракт о службе в армии РФ . Однако теперь такая возможность у них будет лишь один раз. До этого таких ограничений не было: первый контракт заключался на пять лет и мог быть перезаключен. По новым правилам право на заключение следующего контракта у иностранцев появится только в случае приобретения гражданства России.

Кризис из-за грязной нефти приблизился к завершению

К 29 мая полностью возобновились поставки российской нефти потребителям южной ветки нефтепровода «Дружба», а 10 июня должна заработать и северная нитка. В правительстве говорили, что все потери покроет «Транснефть» , но «Коммерсант» отмечает , что вопрос компенсаций пока не решен.

Собеседники газеты заявили, что проще всего с отгрузками из Усть-Луги: танкеры забрали трейдеры, некоторые объемы уже продали, а скидка составила около десяти долларов за баррель. Переговоры о скидках за нефть для дальнего зарубежья продолжаются. Источники издания утверждают, что там требуют скидок вплоть до 20 долларов за баррель, однако в России согласны компенсировать только «справедливый уровень расходов». По расчетам «Коммерсанта», если средняя «скидка» на весь объем загрязненной нефти составит десять долларов за баррель, то «Транснефти» придется компенсировать примерно 315 миллионов долларов (девять процентов от чистой прибыли компании за 2018-й).

В России придумали способ взимать налог с туристического жилья

Собственников, сдающих недвижимость в аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минэкономразвития , эта мера позволит взимать налоги с владельцев туристического жилья.

Номер планируют выдавать либо каждому собственнику, либо каждому жилому помещению. Если инициативу одобрят, идентификатор необходимо будет указывать во всех объявлениях на публичных площадках. При его отсутствии собственника жилья и площадку-агрегатор объявлений смогут оштрафовать.

Россиянам предложат такси-вертолеты

В мобильном приложении « Яндекс . Такси» может появиться услуга заказа вертолета. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, переговоры ведут «Яндекс», холдинг «Вертолеты России» правительство Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА». Источник газеты рассказал, что по задумке доставлять пассажира к вертолетной площадке будет машина, а совершить перелет можно будет от МКАД до Подмосковья (в будущем — от Садового кольца). Предполагаемая стоимость услуги не уточняется. По данным «Коммерсанта», компания Heliport Moscow предлагает в столице услугу полета на вертолете Robinson R66 примерно за 46 тысяч рублей в час.

Новейший бомбардировщик США получит ядерные ракеты

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) получат бомбардировщики-невидимки B-21, оснащенные ядерным оружием. Как сообщает Warrior Mawen, сейчас бомбардировщик находится в процессе разработки.

По данным издания, бомбардировщик могут оснастить крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности LRSO с ядерной боевой частью, также находящимися в разработке. В отчете ВВС говорится, что LRSO разрабатывается с учетом совместимости с B-21. Кроме того, в отчете сказано о планах ВВС приобрести тысячу LRSO. Warrior Mawen отмечает, что новые ракеты позволят ударным силам США атаковать глубоко на территории противника и помогут преодолеть высокотехнологичные вызовы, связанные с развитием противовоздушной обороны.