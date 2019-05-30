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Ракетный удар Су-34 показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Нанесение ракетного удара многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на учениях в Курганской области попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».
«В ходе учения летчики, пикируя с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, нанесли высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, имитирующей подземный командный пункт условного противника, находящегося на глубине около двух метров под землей», — сказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Там же отметили, что в летно-тактическом учении участвовали шесть самолетов и около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи.
В январе появилось видео с Су-34, который во время операции в Сирии применил против террористов ракету Х-35.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , ТК "Звезда" , Курганская Область
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