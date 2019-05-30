В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57

Разработка перспективной противокорабельной авиационной ракеты, которой будет оснащаться, в том числе, истребитель пятого поколения Су-57, началась в России , заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко журналистам в четверг в ходе посещения предприятия-участника кооперации по проекту — Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь".

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая, в том числе, планируется для использования на самолёте Су-57", — сказал он.

Криворучко пояснил, что на "Детали" прошло совещание, в ходе которого по поручению министра обороны РФ обсуждался вопрос заключения в ближайшее время крупного контракта с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на закупку всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.

УПКБ "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активных головок самонаведения (ГСН) для противокорабельных ракет и ракет класса "воздух-воздух" для практически всех производимых в России боевых самолётов и вертолётов. Одной из основных разработок бюро — ГСН для новейшей противокорабельной ракеты Х-35У, которой оснащаются береговые комплексы "Бал". Кроме того, предприятие разрабатывает перспективную радиолокационную и навигационную аппаратуру, радиовысотомеры для беспилотников и космических аппаратов.