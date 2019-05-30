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В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Разработка перспективной противокорабельной авиационной ракеты, которой будет оснащаться, в том числе, истребитель пятого поколения Су-57, началась в России, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко журналистам в четверг в ходе посещения предприятия-участника кооперации по проекту — Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь".
"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая, в том числе, планируется для использования на самолёте Су-57", — сказал он.
Криворучко пояснил, что на "Детали" прошло совещание, в ходе которого по поручению министра обороны РФ обсуждался вопрос заключения в ближайшее время крупного контракта с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на закупку всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.
УПКБ "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активных головок самонаведения (ГСН) для противокорабельных ракет и ракет класса "воздух-воздух" для практически всех производимых в России боевых самолётов и вертолётов. Одной из основных разработок бюро — ГСН для новейшей противокорабельной ракеты Х-35У, которой оснащаются береговые комплексы "Бал". Кроме того, предприятие разрабатывает перспективную радиолокационную и навигационную аппаратуру, радиовысотомеры для беспилотников и космических аппаратов.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Армия , Оружие , Юрий Слюсарь , Алексей Криворучко , Министерство обороны , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ОАК
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