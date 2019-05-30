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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: AFP 2019 / Omar Haj Kadour
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — семь, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — два, Латакия — два, Хама — два", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Телль-Афар провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,175 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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Армия , Министерство обороны , Сирия , Турция
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