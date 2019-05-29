В ОДВЗЯИ не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) прокомментировали обвинения США о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания, подчеркнув, что не фиксировали ничего необычного.

«Международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ функционирует нормально и не фиксировала никакого необычного события», — сообщили в пресс-службе организации в ответ на просьбу РИА «Новости» прокомментировать заявления США о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания.

Кроме того, в организации подчеркнули, что «ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ фиксировать взрывы при ядерных испытаниях в соответствии с условия ДВЗЯИ».

В пресс-службе сообщили, что режим верификации ДВЗЯИ уже работает и эффективен, по всему миру задействовано более 300 мониторинговых станций, отправляющих данные.