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В ОДВЗЯИ не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 37 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) прокомментировали обвинения США о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания, подчеркнув, что не фиксировали ничего необычного.
«Международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ функционирует нормально и не фиксировала никакого необычного события», — сообщили в пресс-службе организации в ответ на просьбу РИА «Новости» прокомментировать заявления США о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания.
Кроме того, в организации подчеркнули, что «ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ фиксировать взрывы при ядерных испытаниях в соответствии с условия ДВЗЯИ».
В пресс-службе сообщили, что режим верификации ДВЗЯИ уже работает и эффективен, по всему миру задействовано более 300 мониторинговых станций, отправляющих данные.
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний.
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Комментарии
Армия , Азия , Оружие , Пентагон , США
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