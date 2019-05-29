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Госдеп заявил, что покупка С-400 приведет к прекращению участия Турции в производстве F-35 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Reuters
Приобретение Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у Москвы приведет к свертыванию поставок Соединенными Штатами истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции и прекращению ее участия в процессе производства этой авиационной техники пятого поколения. С таким предупреждением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя высказывания министра национальной обороны Турции Хулуси Анкара о предстоящем прибытии российского технического персонала для проведения работ по установке ЗРС С-400.
"Мне кажется, я ясно и откровенно говорила [ранее] с этой трибуны, как и госсекретарь [США Майкл Помпео], что наша позиция остается прежней. Турция столкнется с чрезвычайно реальными и чрезвычайно негативными последствиями, если завершит покупку С-400. Эти последствия включают приостановку приобретения [Турцией самолетов] F-35 и участия в программе их промышленного производства. Кроме того, [Турция] подвергнется санкциям в связи с CAATSA", — отметила Ортэгус.
Она имела в виду принятый в США в 2017 году закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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Армия , Оружие , Госдеп США , Анкара , Москва , США , Турция
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