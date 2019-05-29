Минобороны объявило конкурс строевой и военно-патриотической песни

Министерство обороны в 2019 год объявило новый конкурс строевой и военно-патриотической песни, в котором смогут принять участие не только военнослужащие, но также их семьи, ребята из Юнармии и гражданские исполнители. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов на церемонии награждения победителей VI Всеармейского смотра-конкурса Ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России "Словом и делом", проходившего в Севастополе

"В этом году по указанию министра обороны Российской Федерации объявлен конкурс на лучшие строевую и военно-патриотическую песни. К участию в нем приглашаются военнослужащие, члены их семей, юнармейцы и обычные граждане, а итоги мы подведем ровно через год в ходе проведения очередного седьмого смотра-конкурса ансамблей песни и пляски", — сказал замминистра.

"Словом и делом"

VI Всеармейский смотр-конкурс Ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России "Словом и делом" впервые прошел в Севастополе. Конкурс проходил с 24 по 29 мая. В числе участников — армейские творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Ростова-на-Дону. Всего в смотре участвовали 12 ансамблей песни и пляски, представляющих все виды и рода Вооруженных сил России, военные округа и флоты.

Конкурс проходил по 20 номинациям, в числе которых лучший хор, лучший солист, лучший исполнитель художественной декламации и конферанса, лучшее произведение о современной российской армии и другие.

Концертные программы включали в себя произведения военно— патриотической направленности, шедевры мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на тему военной службы, а также танцы народов России и мира.

В обязательной программе каждый ансамбль также должен был представить произведение, связанное с современной Армией России, а также произведение, посвященное военному округу (флоту, роду войск) Вооруженных сил по принадлежности ансамбля, произведение для оркестра, не менее трех плясок (солдатская или матросская, национальная, авторская), также хоровое произведение a cappella и другие.