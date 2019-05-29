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США прояснили судьбу договора СНВ-3 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Президент США Дональд Трамп определит судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в 2020 году. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности Тим Моррисон, его слова передает Reuters.
«Договор СНВ обсуждается с администрацией, президент примет решение в следующем году», — заявил Моррисон на форуме по контролю вооружений, организованном Хадсоновским институтом.
10 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что стороны находятся «в самом начале обсуждения продления договора», и президент Трамп настроен добиться надежного соглашения. Глава Госдепа отметил, что если договор будет продлен, нужно удостовериться, что он учитывает текущее состояние технологий и включает в себя новые разработки, которые могут быть важнее ядерного вооружения.
СНВ-3 — договор, обязывающий Россию и США сокращать ядерный арсенал. Страны подписали его в 2010 году. По его условиям, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок и 800 или меньше пусковых установок. Действие договора заканчивается в 2021 году.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Трамп , Госдеп США , Reuters , США
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