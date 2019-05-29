КамАЗ с половиной «Адской молотилки» принимает участие в боях в Сирии

В ходе происходящих в последнее время в Сирии боевых действий правительственные войска, кроме обычных танков и боевых машин пехоты, активно применяет так называемые "гантраки" — вооруженные автомобили.

Одними из самым мощных считаются КамАЗ-5350 "Мустанг", вооруженные 57-мм пушками С-60.

Впервые такая колесная самоходная установка была замечена на сирийском фронте борьбы с международным терроризмом в марте 2016 года. После этого импровизированные боевые машины можно было видеть в репортажах о сражениях как в горно-пустынной местности, так в условиях городов.

Орудие С-60 — это половина "Адской молотилки" — знаменитой спаренной зенитной установки ЗСУ-57-2, разработанной на базе танка Т-54. Первоначально оно предназначалось для выполнения задач войсковой ПВО, но уже длительное время используется в различных горячих точках, прежде всего для уничтожения различных наземных целей, в том числе бронированных. Максимальная дальность стрельбы достигает 6000 м. Масса снаряда 2,8 кг, его начальная скорость 1000 м/c. Скорострельность — 120 выстрелов в минуту.

Установка данной буксируемой пушки на "Мустанг" 6х6, разгоняющийся по шоссе до 100 км/ч с запасом хода в 1000 км, позволяет такой самоходке оперативно появляться в нужном месте в нужное время и оказывать эффективную поддержку войскам.