Экипаж корабля и сдаточная команда «Северной верфи» проверят функционирование главной энергоустановки, состояние якорного оборудования, ряда систем жизнеобеспечения.
Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», построенный для ВМФ России на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург), после пополнения запасов в Балтийске вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний, которые проводятся в полигонах Балтийского флота.
Экипаж корабля и сдаточная команда завода проверят функционирование главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода. Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения.
Ранее, в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний, были проверены системы энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля.
Экипаж корабля ранее прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам обучения.
Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны –— носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.
Данные корабли имеют водоизмещение 5000 тонн, длину –— 135 м, ширину –— 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, автономность –— 30 суток, экипаж — около 200 человек.