Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Балтийское море на очередной этап испытаний 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Экипаж корабля и сдаточная команда «Северной верфи» проверят функционирование главной энергоустановки, состояние якорного оборудования, ряда систем жизнеобеспечения.
Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», построенный для ВМФ России на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург), после пополнения запасов в Балтийске вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний, которые проводятся в полигонах Балтийского флота.
Экипаж корабля и сдаточная команда завода проверят функционирование главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода. Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения.
Ранее, в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний, были проверены системы энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля.
Экипаж корабля ранее прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам обучения.
Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны –— носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.
Данные корабли имеют водоизмещение 5000 тонн, длину –— 135 м, ширину –— 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, автономность –— 30 суток, экипаж — около 200 человек.
ТК «Звезда»: последние новости
По технологии купола: кто и как обеспечивает безопасность Крымского моста Разрушить идеологию и подогреть конфликты: как в США хотят дестабилизировать Россию «Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57
Комментарии
Армия , Оружие , Северная верфь , Балтийск , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове29
Школьница умерла во время ЕГЭ137
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся134
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение