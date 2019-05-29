Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Балтийское море на очередной этап испытаний

Экипаж корабля и сдаточная команда « Северной верфи » проверят функционирование главной энергоустановки, состояние якорного оборудования, ряда систем жизнеобеспечения.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», построенный для ВМФ России на предприятии «Северная верфь» ( Санкт-Петербург ), после пополнения запасов в Балтийске вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний, которые проводятся в полигонах Балтийского флота.

Экипаж корабля и сдаточная команда завода проверят функционирование главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода. Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения.

Ранее, в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний, были проверены системы энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля.

Экипаж корабля ранее прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам обучения.

Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны –— носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Данные корабли имеют водоизмещение 5000 тонн, длину –— 135 м, ширину –— 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, автономность –— 30 суток, экипаж — около 200 человек.