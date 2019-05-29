Свой среди чужих: фальшивый «Т-72» замечен на танковом полигоне в США

Видеоролик в Twitter разметил Red Knight 6, проходящий службу в Fort Benning. Там демонстрируется полномасштабный макет, который является не мишенью, а установлен для соответствующего антуража.

Not the first time this dude has had M1 tanks all over him. pic.twitter.com/PAIrCxDV0Q— Red Knight 6, Commander, 1-81 AR (@RedKnightHQ66) 27 апреля 2019 г. Присутствие на учебном поле данного подобия советской машины, по всей видимости, должно придавать реалистичность происходящему — этот "семьдесят второй" даже замаскировали еловыми ветвями.

Правда, судя по видео, "танк" все же бывал "подбит" в учебных боевых действиях и, возможно, не раз — в левом борту видна дыра, да и башня выглядит пострадавшей.

Военнослужащие этой части проходят обучение не только знакомясь с макетами, изображающими технику вероятного противника. Ранее этот же автор опубликовал видео, где виден уже настоящий Т-72М1, принадлежавший иракской армии и захваченный в 1991 году во время операции по освобождению Кувейта "Буря в пустыне". После разгрома войск Саддама Хусейна трофей был доставлен в США.

Эта машина также установлена на полигоне но, ввиду ее ценности для батальона, за ней следят и поддерживают в хорошем состоянии.