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Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Mike Freer
Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно ВВС США Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157316 вылетело с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. В 12:15 по московскому времени оно подлетело к берегам Крыма.
По данным на 13:10 мск, самолет все еще проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в том числе американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции, однако Пентагон ответил на это отказом.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , Республика Крым , США
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