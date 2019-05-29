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Су-57 модернизируют до поколения 5++ 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель пятого поколения Су-57 в перспективе может быть модернизирован до поколений 5+ и 5++, сообщает «Звезда».
Телеканал отмечает, что главная особенность изделия в том, что он является не только «готовым самолетом пятого поколения, но и платформой для дальнейших модификаций». «Точно так же, как мы на выходе с Су-27 получили Су-35 [поколения] 4++, так же будет происходить и эволюция Су-57», — сказал обозреватель телеканала Алексей Самолетов.
По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, визит которого на выпускающий Су-57 завод в Комсомольске-на-Амуре, освещал телеканал, «у этого самолета минимум 30-40 лет активной жизни».
В мае «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что стоимость контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей.
Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.
Тогда же стало известно, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».
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Армия , Оружие , Владимир Путин
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