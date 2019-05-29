Раскрыты планы США по дестабилизации России

США пытаются дестабилизировать Россию изнутри и снаружи, заявил «Звезде» советник министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий.

По его словам, Украина — это приоритетная «схема» дестабилизации России для Америки. Например, туда США намерены поставлять оружие.

Кроме того, Соединенные Штаты «продолжат ворошить» Сирию, «держат в фокусе» Белоруссию, а также «начинают смотреть» на Кавказ — пока не Северный, а на Армению и Азербайджан, на территориальном споре которых за Нагорный Карабах «могут сыграть».

Также США выстраивают «дестабилизирующую дугу» от Черного моря до Прибалтики, однако это лишь элемент их стратегии. Уход российских военных из Приднестровья также не является приоритетом США, но «сыграет им на руку».

Наконец, Америка стремится разрушить идеологию России — заставить ее граждан усомниться в том, «для чего мы живем в этой стране».