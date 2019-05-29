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Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей, которые Украина может получить от США, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".
В ноябре командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
Обозреватель напомнил, что в мае прошлого года американский журналист выступил с призывом "разбомбить мост", и украинские политики "очень воодушевились" подобными высказываниями.
Эксперт подчеркнул, что Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь", и "Бук-М2", а также С-400, которые защищают сооружение с воздуха. Однако, по его словам, существует и угроза, исходящая от военных кораблей.
"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", — отмечает эксперт.
Он добавил, что строители моста также предусмотрели опасность тарана опор сооружения, поэтому установили "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней, поэтому "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб". Кроме того, пишет обозреватель, за безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.
В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны. После этого пограничники задержали украинские корабли, на борту которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
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Армия , Видео , Александр Артамонов , СБУ , Киев , США
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