Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей, которые Украина может получить от США , пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".

В ноябре командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Обозреватель напомнил, что в мае прошлого года американский журналист выступил с призывом "разбомбить мост", и украинские политики "очень воодушевились" подобными высказываниями.

Эксперт подчеркнул, что Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь", и "Бук-М2", а также С-400, которые защищают сооружение с воздуха. Однако, по его словам, существует и угроза, исходящая от военных кораблей.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", — отмечает эксперт.

Он добавил, что строители моста также предусмотрели опасность тарана опор сооружения, поэтому установили "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней, поэтому "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб". Кроме того, пишет обозреватель, за безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.