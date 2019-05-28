В Госдепе призвали Россию и власти Сирии прекратить наступательные действия в Идлибе

Соединенные Штаты призывают Россию и власти Сирии прекратить проведение наступательных операций в сирийском Идлибе. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

По ее утверждению, подобные действия представляют собой "безрассудную эскалацию" напряженности в этой сирийской провинции.

"Это неприемлемо", — заявила Ортэгус.

Она подчеркнула, что Вашингтон призывает Москву и Дамаск прекратить проведение наступательной операции. Она "должна завершиться", добавила Ортэгус. Представитель Госдепартамента подчеркнула также, что США "продолжают испытывать тревогу" по поводу ситуации в этом регионе.

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуда. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.