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В Госдепе призвали Россию и власти Сирии прекратить наступательные действия в Идлибе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты призывают Россию и власти Сирии прекратить проведение наступательных операций в сирийском Идлибе. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.
По ее утверждению, подобные действия представляют собой "безрассудную эскалацию" напряженности в этой сирийской провинции.
"Это неприемлемо", — заявила Ортэгус.
Она подчеркнула, что Вашингтон призывает Москву и Дамаск прекратить проведение наступательной операции. Она "должна завершиться", добавила Ортэгус. Представитель Госдепартамента подчеркнула также, что США "продолжают испытывать тревогу" по поводу ситуации в этом регионе.
Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуда. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов. Как подчеркнул во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , Сергей Вершинин , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН , Госдеп США , Москва , Сирия , США
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