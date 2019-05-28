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Министры обороны НАТО примут в июне космическую стратегию альянса 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Министры обороны НАТО на плановой встрече в июне одобрят общую политику развития космической политики альянса. Об этом сообщил во вторник на брифинге в штаб-квартире организации генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы занимаемся разработкой нашей общей космической политики. Это первостепенная задача для НАТО. Мы рассчитываем, что в следующем месяце министры обороны одобрят ее", — проинформировал он после встречи экспертов по обороне государств альянса.
Столтенберг также отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий. Ранее генсек признал, что государства НАТО развивают и используют "наступательные оборонные возможности", то есть, в частности, прибегают к помощи военных хакеров.
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