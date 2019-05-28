Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии

Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии , разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации — город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик. Об этом сообщил во вторник агентству SANA директор Управления древностей и музеев провинции Хама Абдель Кадер Ферзат. По его словам, боевики вывезли в Турцию для продажи контрабандистам древние колонны, куски мозаичных панно, статуи и барельефы.

"Боевики и их сподручные вели варварскими методами раскопки на территории музейного комплекса под открытым небом, — сказал ученый. — Теперь предстоит узнать, куда исчезли найденные ими артефакты". Ферзат отметил, что из Дамаска в Апамею прибудет в ближайшие дни группа экспертов, которая оценит урон, нанесенный этому памятнику, внесенному в 1999 году в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

"Мы должны это сделать, чтобы разоблачить военные преступления, совершенные террористами на сирийской земле", — подчеркнул Ферзат.

Центр городской культуры Селевкидов

Апамея на реке Оронт была построена Селевком I Никатором (358-281 годы до н.э.) и названа в честь его супруги Апамы, персидской царевны. Бывший полководец и телохранитель Александра Македонского (356-323 годы до н.э.) после его смерти основал государство Селевкидов, которые правили Сирией до прихода римлян в 64 году до н.э. О стратегической значимости этого города говорит тот факт, что Селевкиды держали там целую армию слонов — 600 животных и конный завод (30 тыс. кобыл и 300 жеребцов).

При римлянах в Апамее располагался самый грандиозный театр тех времен. Это подтверждает одна из сохранивших стен древнего сооружения в 145 метров длиной. Историк и географ Страбон сообщил, что в Апамее проживало 122 тыс. полноправных граждан Римской империи.

В 370 году, к северу от города, возникла первая крупная монашеская обитель Никертаи, сыгравшая важную роль в распространении христианства в Северной Сирии. Смертельные удары по городской культуре, а Апамею окружало свыше 100 полисов, нанесли шахиншахи Хосров I Ануширван (531-579 годы) и Хосров II Парвиз (591-628 годы) из персидской династии Сасанидов, воевавших с Византией.

Музей мозаик

Перед войной в 2010 году греческие реставраторы восстановили уникальную коллекцию мозаик в музейном хранилище, созданном у развалин древней Апамеи. Цветовая гамма свидетельствовала о высочайшем профессионализме древних мастеров. Символика геометрических узоров передавала глубокий мистический смысл, изображая бесконечность движения, жизни и света.

Самые древние мозаичные панно, которые украшали коллекцию, относились к языческому периоду, поздние — к первым векам христианства. Размер крупнейшего из них превышал 600 кв. м и датировался 242 годом. На нем были изображены дары природы, сцены охоты, изящные танцовщицы и божества, покровительствующие праздникам.

Ранее некоторые из ценных мозаик были увезены в Брюссель бельгийскими археологами, которые первыми отрыли Апамею в 1940-х годах. Им удалось восстановить знаменитую колоннаду вдоль центральной улицы Кардо Максимус, длиной 1,8 км и шириной 40 м.

В ходе вооруженного конфликта в Сирии в 2012-2018 годах от рук террористов пострадали многие другие памятники древних цивилизаций, в частности, Пальмира, Мари, Дура-Европос, Босра, крепость Крак де Шевалье и Старый город в Алеппо.

Сирийские войска заняли крепость Калаат-эль-Мудик рядом с Апамеей, где находился форпост бандформирований, в результате военной операции, проведенной в начале мая на севере провинции Хама.